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От бурого до зеленого: в Златоусте из кранов полилась цветная вода

13 ноября 2019 г. 569
Фото: © shutterstock.com

Жители Златоуста (Челябинская область) жалуются на качество воды – из кранов течет жидкость то бурого, то зеленого цветов.

Активисты общественной организации "Гражданский патруль" провели рейд по квартирам горожан и удостоверились, что информация соответствует действительность. Организация обратилась к губернатору с просьбой помочь мэрии Златоуста в замене сетей водоснабжения, а также написала жалобы в Роспотребнадзор и областную прокуратуру.

"На фотографиях цвет воды варьируется от бурого до зеленого. Жалобы общественникам поступали со всего города", - приводит цитату из сообщения "Гражданского патруля" Znak.com.

Фото: © Гражданский патруль

Активисты напоминают, что ситуация длится не первый месяц. В такой воде невозможно помыться и постирать вещи, а техника выходит из строя.

В администрации Златоуста, между тем, утверждают, что информация искажена. Проблемы с водой традиционно есть только в одном районе, рядом с машиностроительным заводом, в других же районах случаи "являются локальными" и связаны с авариями на сетях.

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