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Отдых и хобби: у россиян изменилось отношение к даче

5 августа 2019 г. 227
Фото: © shutterstock.com

Дача перестала быть кормилицей - более половины россиян ездят туда летом, чтобы отдохнуть, и только каждый третий ведет подсобное хозяйство.

С 2005 года число россиян, воспринимающих дачу как место отдыха и развлечения, выросло вдвое – 14 лет назад подобным образом к даче относились лишь 32% россиян, а 60% пользовались дачей как подсобным хозяйством, с которого можно получить дополнительный доход.

14% респондентов опроса, проведенного ВЦИОМ, летом бывают на  даче два-три раза в неделю. 11% ездят туда несколько раз в месяц, а 8% - живут на даче все лето.  21% опрошенных бывают на даче не чаще трех-четырех раз за лето, и каждый десятый вообще там не бывает.

По данным ВЦИОМ, у 20% россиян нет дачи.

Социологи отмечают, что по характеру использования дачи можно отследить социальное самочувствие. Приоритеты россиян с 90-х годов, когда дача была спасательным кругом, не дающим голодать, сегодня же опасения насчет нехватки продуктов уходят, но появляются другие причины, чтобы ехать к любимым грядкам: экологически чистые овощи и фрукты, хобби и восстановление сил.

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