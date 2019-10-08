Отели в Гоа вынужденно снизили цены, чтобы заполнить 35 тысяч мест

После обанкротившейся компании в Гоа осталось 35 тысяч мест, которые теперь необходимо заполнить. Ситуацией воспользовались другие туроператоры, которые предлагают отелям заполнить номера по очень низким ценам, и владельцы гостиниц вынуждены соглашаться, поскольку находятся в безысходном положении, сообщает countryscanner.ru.

При этом – также из-за ухода с рынка одного из крупнейших игроков - авиакомпании увеличили стоимость перелета в Гоа.

Однако для российский туроператоров тарифы вряд ли снизят. Рынок России для Гоа – один из ключевых: в минувшем сезоне в индийском штате побывало порядка 330 тысяч россиян. Кроме того, цены уже снижены – по данным систем онлайн-бронирования, стоимость недельных туров в Гоа с вылетом в конце октября начинается от 45 тысяч рублей.