Открыть магазин в жилом доме станет сложнее

С 9 июня в России вступает в силу закон 116-ФЗ о порядке перевода жилых помещений в нежилые.

Минстрой разработал законопроект, чтобы предотвратить нарушение прав жильцов многоквартирных домов, в подъездах которых открываются кафе, магазины и хостелы.

У нежилого помещения помимо отдельного входа должна быть исключена возможность доступа к жилым помещениям. Чтобы использовать квартиру в коммерческих целях теперь нужно не только получить разрешение органа местного самоуправления, но и письменное согласие соседей и результаты голосования на собрании собственников жилья.

Но новые правила не касаются уже действующих на территории нежилых помещений предприятий, иными словами помешать открытию нового магазина в доме можно, а вот открытию нового магазина на месте старого – нет, пишет РБК.