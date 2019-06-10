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Открыть магазин в жилом доме станет сложнее

10 июня 2019 г. 175
Фото: © shutterstock.com

С 9 июня в России вступает в силу закон 116-ФЗ о порядке перевода жилых помещений в нежилые.

Минстрой разработал законопроект, чтобы предотвратить нарушение прав жильцов многоквартирных домов, в подъездах которых открываются кафе, магазины и хостелы.

У нежилого помещения помимо отдельного входа должна быть исключена возможность доступа к жилым помещениям. Чтобы использовать квартиру в коммерческих целях теперь нужно не только получить разрешение органа местного самоуправления, но и письменное согласие соседей и результаты голосования на собрании собственников жилья. 

Но новые правила не касаются уже действующих на территории нежилых помещений предприятий, иными словами помешать открытию нового магазина в доме можно, а вот открытию нового магазина на месте старого – нет, пишет РБК.

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