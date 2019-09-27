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Открытый огонь: юристы проанализировали запрет курения на балконах

27 сентября 2019 г. 1076
Фото: © shutterstock.com

Курение на балконе можно истолковать как применение открытого огня, но как доказать?

Изменения норм о противопожарном режиме в части запрета пользования открытым огнем сложно истолковать однозначно, считают юристы, опрошенные РИА Новости.

С 1 октября россиянам запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Четкого определения термина "открытый огонь" в документе нет, но согласно пункту 436 противопожарных правил его источником являются в том числе горящая спичка и сигарета.

Часть юристов считает, что можно продолжать курить на балконах, а запрет касается именно открытого огня – шашлыки, к примеру, готовить нельзя.  Курение же на балконе юридически разрешено, но гражданам следует уберечь от дыма своих соседей.

По словам другого юриста,  понятие "открытый огонь" в российском законодательстве имеет широкое толкование, и классифицировать как открытый огонь можно любой источник горения, в том числе горящую спичку или зажигалку.

Если же на балконах действительно запретят курить, вряд ли это будет соблюдаться, полагают юристы: нарушения, скорее всего, будут выявлять по жалобам соседей, но как будет выглядеть процедура доказательства совершения правонарушения, не ясно.

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