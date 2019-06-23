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Патио, зона для барбекю и камин: эксперты подсчитали дорогое жилье в регионах

23 июня 2019 г. 287
фото: shutterstock.com

Для регионов это бюджет от 7 млн рублей. 

Доля квартир стоимостью более 7 млн рублей на первичном рынке жилья в регионах составляет 12,8%, сообщила директор по маркетингу компании "Талан" Наталья Гарифуллина.

Это без учета Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербург и Ленобласти. Для регионов бюджет покупки квартир 7-10 млн рублей является большим. А вот доля лотов от 10 млн рублей минимальна – такого предложения почти нет.

"Всего на первичном рынке жилья в регионах представлено 622,9 тыс единиц, из них 79,6 тыс приходится на лоты стоимостью более 7 млн рублей. Это 12,8%", - рассказала журналистам Наталья Гарифуллина. В основном это бизнес-класс и элит, большая часть таких квартир – двушки и трешки.

Причем три четверти квартир стоимостью более 7 млн рублей сосредоточены всего в 10 регионах, среди них - Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Приморье. Это города-миллионники, где выше уровень жизни, и запросы жителей. Как правило, покупатели таких квартир отличаются избирательностью, поэтому девелоперы тщательно прорабатывают свой продукт. Предлагая различные фишки – например, собственное патио, камин в квартире, террасы с бассейном, зоны для барбекю.

Мы замечаем постепенный рост спроса на такие квартиры, их достаточно активно раскупают, отмечает эксперт. В наших проектах эта доля 10%. Поэтому мы аккуратно повышаем долю таких квартир, особенно в южных регионах.

 

 

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