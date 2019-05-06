Пенсионерка отказывается переезжать в квартиру и живет в сарае

Жительница Волгограда отказывается переезжать в новый дом, на который собрали средства волонтеры, и предпочитает оставаться в сарае, построенном как временное жилье.

90-летняя пенсионерка лишилась своего дома в 2018 году из-за пожара. Тогда соседи и волонтеры построили для бабушки небольшой сарайчик, который можно было использовать как временное жилье, пишет портал "Родной город".

Позже выяснилось, что земля не оформлена в собственность, и капитальное строение возводить на ней нельзя. Тогда местные власти выделили женщине квартиру, но она отказалась туда переезжать: пенсионерка считает, что ее хотят обмануть.

Пожилая женщина вспоминает увиденный по телевизору сюжет, где говорилось о том, что человека, которому выделили квартиру, поселили в разрушенном доме в степи, и опасается, что может повторить его судьбу.

Местные власти, в свою очередь, уверяют, что бабушке нечего бояться – как только она въедет в квартиру, ее оформят. Землю, на которую нет документов, чиновники согласны оставить пенсионерке.

Врачи же говорят, что нежелание переезжать из сарая в нормальное жилье связано со старческой деменцией, и вопрос следует решать через психиатрическую службу.