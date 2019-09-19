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Пенсионерка погибла у себя дома из-за прорыва трубы

19 сентября 2019 г. 903
Фото: © shutterstock.com

В Петербурге пожилая женщина погибла в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой.

Тело женщины нашла ее дочь, которая приехала после звонка диспетчера. Диспетчеру же позвонили жильцы 10-го этажа, когда  у них с потолка полилась горячая вода.

Параллельно с дочерью 86-летней пенсионерки прибыла аварийная бригада, которая перекрыла стояк и вместе с дочерью зашла в квартиру.

Выяснилось, что на кухне вырвало трубу, которая вела к фильтру горячей воды. Тело женщины лежало в комнате, на ногах имелись термические ожоги, пишет Фонтанка.ру.

Точную причину смерти пенсионерки установит Следственный комитет. Причины, по которым произошла авария, тоже пока не ясны. В управляющей компании утверждают, что температура воды в трубах составляет от 50 до 70 градусов.

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