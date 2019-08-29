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Пенсионерка превратила свою квартиру в крысятник

29 августа 2019 г. 190

Жительница подмосковного Пушкино поселила у себя дома 600 крыс. Когда в подъезде появился неприятный запах, жильцы заволоновались.

Все началось с пары декоративных крыс. Однако животные стали активно плодиться, и всего за полгода их стало уже 600.

Соседи заметили на окнах и балконе полчища крыс и попытались поговорить с их хозяйкой, однако та категорически отказалась от общения.

Вызволить грызнув оказалось возможным, лишь когда пенсионерку поместили в психиатрическую больницу. Квартиру вскрыли сотрудники МЧС в присутствии местных депутатов и волонтеров.

На данный момент удалось отловить 500 крыс, еще сотня прячется, пишет "Подмосковье сегодня".

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