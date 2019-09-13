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Пенсионерке не дали квартиру из-за тезки

13 сентября 2019 г. 650
Фото: © shutterstock.com

Пенсионерка из Свердловской области не смогла получить новую квартиру из-за того, что в Воронежской области у нее оказалась тезка с той же датой рождения.

Пенсионерка должна была получить новую квартиру как переселенка из аварийного фонда. Дом, в котором она жила сорок лет, признали аварийным в 2017-м, когда же пришло время переезжать, в администрации заявили: у нее уже есть квартира под Воронежем.

Имя и фамилия у женщины не редкие – Надежда Иванова. Однако номера паспортов у обеих женщин разные, это и помогло довольно быстро разобраться в ошибке. Но процесс получения новой квартиры все равно затормозился – администрация отказалась выдавать ключи от нового жилья, сообщает ОТР.

В итоге к делу подключили депутатов, прокуратуру и суд, который и принял решение вернуть женщине право на квадратные метры. Но воспользоваться им она сможет только через полгода, а все это время будет вынуждена жить в маленькой комнате в общежитии.

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