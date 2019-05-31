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Пенсионерку с советским паспортом не стали выселять из комнаты

31 мая 2019 г. 311
Фото: © shutterstock.com

В Омске суд решил отказать в выселении местной жительницы, которая жила с советским паспортом.

63-летняя пенсионерка с момента распада СССР так и не получила новый паспорт. Из-за этого женщина не получала пенсию, не была прописана и не могла устроиться на работу. Лишь в феврале 2019-го она при помощи омского УМВД получила российский паспорт.

Однако муниципалитет подал иск в суд, в котором просил выселить женщины из занимаемой комнаты, поскольку документы, подтверждающие ее право на проживание, не сохранились.

Но суд встал на сторону пенсионерки и отказал в ее выселении. Суд также удовлетворил ее встречное исковое заявление о признании за ней права на проживание в комнате – это позволит ей избежать повторения юридической ситуации, рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Формально по закону основания для выселения были, но суд установил, что женщина исправно оплачивала коммунальные услуги и фактически проживала в своей комнате.

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