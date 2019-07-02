Пентхаус для вечеринок в Москве сдают за 750 тысяч рублей

Самая дорогая квартира на рынке аренды Москвы сдается за 750 тысяч рублей в месяц. Это пентхаус на Мосфильмовской улице.

В квартире на последнем этаже элитного жилого комплекса есть открытая 100-метровая терраса, общая же площадь жилья составляет 290 квадратных метров. Собственник готов сдавать квартиру для вечеринок, говорится в обзоре компании "Инком-Недвижимость".

На втором месте – пятикомнатная квартира за 650 тысяч в 1-м Зачатьевском переулке. На третьем – четырехкомнатная квартира в особняке в Коробейниковском переулке за 500 тысяч рублей в месяц.