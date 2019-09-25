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Пентхаусы в Хамовниках сдаются за 920 тысяч рублей, на Арбате – дешевле

25 сентября 2019 г. 538
Фото: © shutterstock.com

Риелторы выяснили, за какую цену можно снять пентхаус в Москве.

Самые дорогие пентхаусы находятся в Хамовниках – средняя ставка по району составила около 920 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании компании Savills. Большинство таких квратир находятся в районе "золотой мили" – улица Остоженка и прилегающие переулки.

На втором месте по стоимости аренды пентхаусов Замоскворечье, где средняя ставка составила 820 тысяч рублей в месяц. Арбат, Якиманка и Пресненский район на третьем месте – там снять пентхаус можно в среднем за 680-730 тысяч в месяц.

Пентхаусы в Тверском и Мещанском районах обойдутся в 500 и 580 тысяч соответственно, в Басманном районе средняя ставка составила 390 тысяч рублей в месяц.

Больше всего пентахусов представлено в Пресненском районе – более четверти всего рынка ЦАО. Далее следуют Арбат и Хамовники.

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