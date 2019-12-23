Перегрев на рынке: цены на вторичное жилье в России замерли

В декабре вторичное жилье не подорожало. Средняя стоимость квадратного метра в городах с миллионным населением составила 77,5 тысячи рублей, увеличившись чисто символически – на 0,7% относительно ноября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН и "Авито Недвижимость".

Впрочем, в некоторых города рост цен был относительно заметным. Так, в Краснодаре вторичка подорожала на 3,1%. Аналитики связывают это с непрерывным ростом города как делового и туристического центра, этим объясняется стабильный интерес к жилью. К таким городам относятся также Сочи, Казань и Петербург, хотя в последнем вторичное жилье подешевело на 0,8%, до 127 тысяч рублей в месяц.

Средняя стоимость вторички в Москве составляет сейчас 209,6 тысячи рублей – на 0,2% дороже чем в ноябре. В годовом значении стоимость выросла на 7%, однако спрос продолжает падать.

На рынке произошел перегрев, утверждают эксперты: собственники квартир подняли цены вслед за застройщиками. Кроме того, дешевые лоты быстро раскупают, из-за чего растут средние показатели, на которые ориентируются владельцы жилья при определении цены.

Однако возможность повышать цены у собственников исчезла – покупатели уходят на первичный рынок, и тенденция на замедление роста цен сохранится надолго.