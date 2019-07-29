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Переход на эскроу не отразился на стоимости новостроек

29 июля 2019 г. 530
Фото: © shutterstock.com

Российские новостройки не подорожали после перехода строительной отрасли на схему работы с эскроу-счетами, за месяц цена выросла лишь на 0,6%.

В Москве подорожание составило 1,1%, и дальнейших существенных изменений эксперты рынка не ждут, пишет "Коммерсант".

Ситуация с ценами на первичное жилье в разных городах разная: в Волгограде новостройки подорожали сразу на 5%, при этом в Самаре подешевели на 7,5%, однако в целом по стране цены остались на прежнем уровне.

Связано это с тем, что 70% проектов продолжают достраивать по старым правилам, и эта недвижимость будет продаваться еще два года.

При этом аналитики напоминают про фактор сезонности: июль традиционно месяц тихий, когда покупатели не слишком активны – это делает середину лета очень выгодным временем для покупки новой квартиры.

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