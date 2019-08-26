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Переход на эскроу не затормозил подорожание новостроек

26 августа 2019 г. 532
Фото: © shutterstock.com

С переходом строительной отрасли на систему эскроу-счетов рост цен на новостройки не остановился. Сильнее всего первичное жилье подорожало в Казани.

За месяц средняя стоимость новостроек в России выросла на 1%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. При этом ситуация в регионах разная. В Казани первичное жилье подорожало за месяц на треть. В Уфе новостройки выросли в цене на 4,2%, в Ростове-на-Дону на 3,7%, в Воронеже – на 3,3%.

В Москве новостройки подорожали в среднем на 10%. Наиболее популярные однокомнатные квратиры за месяц стали дороже на 6,7%, а за год – на 13%. Средняя стоимость лота, по данным аналитиков, в настоящее время составляет 8,2 миллиона рублей.

Эксперты считают, что цены продолжат расти, и связано это не только с эскроу: застройщики выводят мало нового предложения, квартиры по выгодной цене быстро раскупаются, и ассортимент сокращается.

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