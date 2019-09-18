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Переход на эскроу-счета не привел к падению ввода жилья в России

18 сентября 2019 г. 280
фото: shutterstock.com

При этом, показатели ниже тех, которые запланированы в нацпроекте по жилью.

 

Переход жилищного строительства на проектное финансирование не привел к уменьшению объемов ввода жилья по стране, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"У нас растет ввод жилья – где-то на 7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Мы не можем говорить, что мы сильно упали и провалились. Год назад нас пугали, что когда начнется реформа, объемы могут упасть на 30%. Но этого не происходит на данный момент", - сказал Владимир Якушев на конференции ProEstate.

При этом, по его словам, будут скорректированы промежуточные показатели по вводу в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - до уровня 2018 года.

"Было принято решение на ближайшие три года – 2019, 2020, 2021 мы поправим наш национальный проект и объем ввода оставим на уровне 75,6 млн кв м", - добавил министр.

Ранее целевой показатель на 2019 год был установлен на уровне 88 млн кв м, на 2020 год - 98 млн кв м, на 2021 год - 94 млн кв м. К 2024 году планируется выйти на цифру в 120 млн кв м.

 

 

 

 

 

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