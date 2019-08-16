Переход на эскроу-счета подстегнул спрос на вторичку

Переход на проектное финансирование и замедление цен на вторичном рынке заставляют покупателей быть более активными.

Количество сделок на московском рынке недвижимости в июле выросло на 14%, это стало самым большим июльским показателем за последние пять лет, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

По данным ведомства, в июле было зарегистрировано свыше 12,5 тыс сделок купли-продажи. Показатель июльского прироста стал наивысшим за последние пять лет. Так, например, в прошлом году месячный рост составлял 2%. В 2017 и 2016 годах было отмечено даже снижение - на 4% и 15% соответственно. А в 2015 году июль к июню вырос на 5%. Тем не менее, в годовом выражении число сделок снизилось на 5%.

В целом за семь месяцев наблюдается рост числа сделок. Всего с начала этого года было заключено 84,6 сделок купли-продажи жилья. Это на 4% больше, чем за первые семь месяцев 2018 года, когда было зарегистрировано 81,4 тыс сделок.

По словам экспертов, влияние на вторичный рынок оказал переход на проектное финансирование и замедление цен на вторчике.

"Снижение темпов роста цен на вторичном рынке и переход первичного рынка на проектное финансирование не могли не отразиться на показателях купли-продажи жилья в Москве. После небольшого затишья в мае-июне, мы наблюдаем положительную динамику в июле", - отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Общее число зарегистрированных с начала года договоров купли-продажи превышает прошлогодний показатель, что говорит о стабильном интересе москвичей к вторичному жилью, заключает он.