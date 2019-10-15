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Переселение по реновации в центре Москвы начнется на следующей неделе

15 октября 2019 г. 227
фото: shutterstock.com

К 2021 году в рамках реновации должны в новые дома переселиться около 30 тысяч человек.

Переселение по программе реновации в центральном административном округе (ЦАО) начнется на следующей неделе, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что первые переселения в ЦАО в рамках программы реновации запланированы на осень.

Все работы в ЦАО идут по плану, ведется большой объем работ по подготовке градостроительной документации, по обследованию тех домов, которые не будут сноситься – это здания, которые признаны памятниками, объектами культурного наследия, пояснил вице-мэр.

"Я думаю, что переселение мы начнем с крупных домов в район "Камушки" буквально на следующей неделе. У нас дома построены, благоустроены. Мы готовы предоставлять квартиры", - рассказал Марат Хуснуллин.

К 2021 году в рамках реновации должны в новые дома переселиться около 30 тысяч человек. В 2020-2022 году планируется построить 3,4 млн кв м жилья.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

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