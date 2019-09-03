Перешагнули рубеж: в Москве утвердили еще шесть стартовых площадок под реновацию

Общее число стартовых площадок под реновацию в Москве теперь составит 351 - в программу включили еще шесть площадок. Градостроительный потенциал всех площадей - более 5 миллионов квадратных метров, это треть всей программы.

Новые площадки подобраны в Бескудниковском, Останкинском, Богородском районах, а также в Текстильщиках, Филевском парке и на Проспекте Вернадского, говорится в пресс-релизе столичного стройкомлекса.

"Нам удалось перешагнуть рубеж в 5 миллионов квадратных метров, этого хватает для поднятия первой половины переселения и означает, что на сегодня 30% программы обеспечено стартовыми площадками. Это тот исторический рубеж, к которому мы стремились", - заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

С раскрытием этих площадок добавится еще 2,5 миллиона квадратов - на месте сносимых домов. Итого получается 7,5 миллионов квадратных метров - почти половина от всего сносимого объема, добавил он.

"До конца года все стартовые площадки подберем, и программа реновации заработает полноценно во всех районах", - заключил Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.