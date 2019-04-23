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Пермский пенсионер может оказаться бездомным из-за кредита на ремонт туалета

23 апреля 2019 г. 656
Фото: © shutterstock.com

В Перми микрокредитная организация пытается отобрать у 74-летнего пенсионера квартиру. Кредиторы несколько раз перезаключили договор, и долг мужчины вырос в десять раз.

Деньги пенсионер одалживал, чтобы сделать ремонт в туалете и ванной. Кредит на 80 тысяч рублей сначала обошелся в 120 тысяч – разницу микрокредитная организация забрала себе в качестве комиссии.  Договор на 72% годовых был составлен на 12 месяцев.

Позже кредиторы сообщили пенсионеру, что договорились с банком на 10-летнюю рассрочку. Правда, сумма в договоре уже стояла другая: 380 тысяч рублей. При этом пожилого мужчину убедили, что кредит на ремонт санузла – ипотечный, поэтому квартира должна находиться в залоге.

Договор перезаключили несколько раз, сумма долга росла, и когда перевалила за миллион, пенсионеру стало сложно погашать ежемесячный платеж. Тогда кредиторы пошли в суд с иском о взыскании квартиры.

Пенсионер подал встречный иск, но его отклонили. Полиция в действия микрокредитной организации состава преступления не нашла. Пенсионер и его родственники планируют обращаться в суды высшей инстанции. Жилье у пожилого мужчины – единственное, пишет пермский сайт 59.ru.

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