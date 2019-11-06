Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеПес поджег квартиру, пока хозяйки не было дома

Пес поджег квартиру, пока хозяйки не было дома

6 ноября 2019 г. 617

Он нашел зажигалку и стал ее жевать, пока она не вспыхнула. 

В австралийском Мельбурне девятимесячный пес по кличке Арчи устроил пожар в квартире, оставшись один дома. Об этом рассказала хозяйка собаки в Instagram.

Собака нашла зажигалку, стала с ней играть. В итоге – пожар в квартире. Однако в доме работали камеры наблюдения, и хозяйка узнала о пожаре. Огонь удалось потушить.

Неосторожная игра с огнем обошлась владелице в 40 тыс долларов – таков понесенный ущерб. К счастью, сам Арчи не пострадал, он спрятался в другой комнате. Женщина уже простила своего питомца. Сам он теперь звезда соцсетей.

 

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>