Пес поджег квартиру, пока хозяйки не было дома

Он нашел зажигалку и стал ее жевать, пока она не вспыхнула.

В австралийском Мельбурне девятимесячный пес по кличке Арчи устроил пожар в квартире, оставшись один дома. Об этом рассказала хозяйка собаки в Instagram.

Собака нашла зажигалку, стала с ней играть. В итоге – пожар в квартире. Однако в доме работали камеры наблюдения, и хозяйка узнала о пожаре. Огонь удалось потушить.

Неосторожная игра с огнем обошлась владелице в 40 тыс долларов – таков понесенный ущерб. К счастью, сам Арчи не пострадал, он спрятался в другой комнате. Женщина уже простила своего питомца. Сам он теперь звезда соцсетей.