Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

Издание Financial Times ранее опубликовало статью, из которой следовало, что члены семьи Асада в разное время приобрели не менее 19 апартаментов в ММДЦ "Москва-Сити".

"Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности", - ответил Песков на просьбу прокомментировать это сообщение, передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента напомнил, что в России "абсолютно свободный рынок", и недвижимость в нашей стране покупают как и ее граждане, так и иностранцы.

"Это нормально, широко распространенная практика", - добавил Песков.