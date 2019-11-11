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Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

11 ноября 2019 г. 369
Фото: © EPA

В Кремле не располагают информацией о наличии московской недвижимости у президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Издание Financial Times ранее опубликовало статью, из которой следовало, что члены семьи Асада в разное время приобрели не менее 19 апартаментов в ММДЦ "Москва-Сити".

"Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности", - ответил Песков на просьбу прокомментировать это сообщение, передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента напомнил, что в России "абсолютно свободный рынок", и недвижимость в нашей стране покупают как и ее граждане, так и иностранцы.

"Это нормально, широко распространенная практика", - добавил Песков.

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