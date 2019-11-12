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Петербуржцам рекомендовали пить воду из-под крана

12 ноября 2019 г. 1862
Фото: © shutterstock.com

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова заявила, что вода из-под крана в городе полностью безопасна и пригодна для питья.

В Петербурге уже 40 лет никто не заражался инфекциями через воду, последний случай отмечен в 80-х годах прошлого века, когда вода стала переносчиком гепатита. Однако благодаря современному оборудованию и системам очистки проблема осталась в прошлом, и воду можно пить.

Башкетова сообщила, что действующим нормативам не отвечает менее 0,1% проб воды.  Она добавила, что сама пьет воду из-под крана, и в ее квартире есть только общие фильтры, в основном очищающие воду только от железа.

Главный санитарный врач подчеркнула, что Петербург – единственный в стране город, где население стопроцентно обеспечено доброкачественной питьевой водой.

Воду в северной столице берут из Невы, очисткой занимается "Водоканал", который контролирует все этапы – от забора до подачи в дома.

Ежегодно на качество воды в Роспотребнадзор жалуются около 200 петербуржцев, но подтверждается лишь каждое десятое обращение. Причиной некачественной воды зачастую становятся внутридомовые системы, пишет "Петербургский дневник".

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