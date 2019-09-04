ПИК хочет строить жилье на Дальнем Востоке

Девелоперская группа ПИК, которая является крупнейшим застройщиком России, планирует строить жилье на Дальнем Востоке, пишет газета "Коммерсант".

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) компания подпишет четыре соглашения с региональными властями о комплексном освоении территории. Речь идет о Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Чите.

Отмечается, что в этих городах практически нет конкуренции, хотя цены там относительно высокие. Так, по данным портала "Мир квартир", средняя стоимость кв м во Владивостоке составляет 111 тыс рублей. В Южно-Сахалинске еще выше — 117 тыс рублей за кв м.

По данным издания, в этих городах девелопер может реализовать проекты общей площадью около 3 млн кв м жилья. Это примерно 40% от текущего объема работ компании. Сейчас, по данным Единого реестра застройщиков, в стадии строительства у ПИК находится 7,47 млн кв м.

О том, что ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока о строительстве жилья в отдельных городах региона общей площадью от 300 до 500 тыс кв м, сообщила газета "Ведомости".

Группа ПИК занимает первое место среди российских девелоперов по вводу и объему текущего строительства жилья. Компания реализует проекты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах. Контролирующим акционером компании с долей 59% является Сергей Гордеев.