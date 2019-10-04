ПИК может начать строительство на Дальнем Востоке в следующем году

Такой сценарий допускают в компании. Сейчас она готовится к выходу на рынок Дальнего Востока.

Крупнейший российский застройщик готовится к выходу на рынок Дальнего Востока, в числе первоочередных площадок для реализации жилищных проектов - Владивосток, Хабаровск, Сахалин, Камчатка, сообщил журналистам глава компании Сергей Гордеев.

Ранее стало известно, что ГК ПИК планирует строить жилье на Дальнем Востоке. Речь шла о проектах во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Чите. В этих городах девелопер может реализовать проекты общей площадью около 3 млн кв м жилья. Это примерно 40% от текущего объема работ компании. Сейчас, по данным Единого реестра застройщиков, в стадии строительства у ПИК находится 7,47 млн кв м. Позднее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, анонсировал запуск льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Жилищные кредиты под 2% годовых в регионе смогут получить молодые семьи.

Как рассказал в пятницу журналистам глава Минвостокразвития Александр Козлов, сейчас идёт проработка программы. Власти региона обеспокоены тем, как будет удовлетворён спрос в рамках нее. Мы сегодня взяли на себя обязанность и встречаемся с крупными компаниями, которые могут строить качественно, современно и комплексно. Среди них – ГК ПИК. Мы в свою очередь готовы предложить площадки, льготное финансирование, преференции в рамках ТОР.

Наша главная задача - создать качественное и доступное жильё, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока, а хотели там жить, заявил Сергей Гордеев.

"Мы сейчас смотрим активно на Владивосток, Хабаровск, Сахалин, Камчатку. Мы рассматриваем разные регионы на Дальнем Востоке. Идет вопрос проработки, в том числе мы рассматриваем проекты генподряда, смотрим нашу технологическую ПИК франшизу, - сказал президент ГК ПИК. Мы видим на Дальнем Востоке большие перспективы и считаем, что наши мощности будут там полезны. Сейчас самое время для Дальнего Востока, добавил он.

Конкретные объёмы строительства и сроки реализации Сергей Гордеев не назвал, но не исключил возможности, что строительство начнётся уже в следующем году. "Задача такая есть, желание такое тоже есть. Но пока сложно говорить о конкретных сроках, речь идёт о подготовительной стадии", - сказал глава компании, отвечая на вопрос о возможном выходе на Дальний Восток уже в следующем году.

Группа ПИК занимает первое место среди российских девелоперов по вводу и объему текущего строительства жилья. Компания реализует проекты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах. Контролирующим акционером компании с долей 59% является Сергей Гордеев.