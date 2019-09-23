Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеПлощадь жилья на одного россиянина достигла рекордного максимума

Площадь жилья на одного россиянина достигла рекордного максимума

23 сентября 2019 г. 250
Фото: © shutterstock.com

Общая площадь жилья, приходящегося на одного россиянина, достигла в 2018 году максимального уровня.

К концу 2018 года на одного россиянина приходилось в среднем 25,8 квадратного метра жилых помещений, сообщает RT со ссылкой на Росстат. В 2017 году показатель составлял 25,2 квадратного метра, а в 1995-м – всего 18 квадратов.

Также Росстат отметил увеличение среднего размера российской квартиры: в 2018 году он составил 55,7 квадратного метра, в то время как годом ранее показатель составлял 55,3 квадрата, а в 2016-м – 54,9 квадратного метра.

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>