Площадь жилья на одного россиянина достигла рекордного максимума

Общая площадь жилья, приходящегося на одного россиянина, достигла в 2018 году максимального уровня.

К концу 2018 года на одного россиянина приходилось в среднем 25,8 квадратного метра жилых помещений, сообщает RT со ссылкой на Росстат. В 2017 году показатель составлял 25,2 квадратного метра, а в 1995-м – всего 18 квадратов.

Также Росстат отметил увеличение среднего размера российской квартиры: в 2018 году он составил 55,7 квадратного метра, в то время как годом ранее показатель составлял 55,3 квадрата, а в 2016-м – 54,9 квадратного метра.