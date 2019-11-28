Побыть москвичом: на какой срок можно поселиться в столице, продав жилье в регионе

Специалисты подсчитали, на какой срок можно снять квартиру в Москве, если продать жилье в регионе.

Выяснилось, что денег, вырученных от продажи квартиры в родном городе, может хватить на весьма длительную аренду в столице, особенно если снимать квартиру по минимальной ставке – 20 тысяч рублей в месяц.

Жителям Сочи и Петербурга таким образом хватит денег на 34 года аренды в Москве. Квартиры во Владивостоке должно хватить на 28 лет столичной аренды.

Жители Подмосковья и Крыма могут рассчитывать на 21-23 года, приезжие из Сургута, Хабаровска и Казани – на 20 лет.

6-8 лет могут арендовать недорогую студию жители городов с традиционно дешевой недвижимостью – Магнитогорска, Нижнего Тагила и Волжского, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Если же снимать однокомнатную квартиру в хорошем районе, которая может стоить в среднем 43 тысячи рублей в месяц, приезжие из Уфы, Новосибирска, Якутска, Калининграда, Нижнего Новгорода и Тюмени смогут прожить там 8 лет.

Жителям Смоленска, Липецка, Брянска, Кургана, Кирова и Вологды хватит денег на 4 года аренды такой квартиры.

Двухкомнатную квартиру средней стоимостью 55 тысяч рублей могут позволить себе жители Петербурга и Сочи – денег хватит на 12 лет. Приезжие из Екатеринбурга могут жить там 7 лет, а вот магнитогорцам придется поторопиться с поиском хорошей работы – аренда возможна только на 2 года.