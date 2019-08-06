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Почти 15 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по реновации в 2020 году

6 августа 2019 г. 417
фото: globallookpress.com

В настоящее время в стадии проектирования и строительства находится 5 млн кв м. До конца года эта цифра вырастет до 7,5 млн кв м.

Сейчас в процессе переезда в рамках программы реновации находятся 13 тысяч человек, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня в процессе переезда по программе реновации находится около 13 тысяч человек … В следующем году планируется переселить еще около 15 тысяч жителей", - сказал глава столичного Стройкомплекса.

В настоящее время в стадии проектирования и строительства находится 5 млн кв м, до конца года эта цифра увеличится до 7,5 млн кв м. Это почти половина от общего объема, отметил вице-мэр. Он напомнил, что всего планируется построить в рамках реновации 16 млн кв м недвижимости. Сейчас в программу реновации включены 345 стартовых площадок, до конца года их число тоже вырастет, добавил вице-мэр. 

Ранее сообщалось, что каждая пятая семья, участвующая в программе реновации в Москве, готова использовать ипотеку, чтобы докупить дополнительную жилую площадь.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

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