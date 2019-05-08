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Почти даром: в Италии сотни домов распродают по одному евро

8 мая 2019 г. 229
фото: shutterstock.com

Только перед этим дом нужно отремонтировать.

На юге Италии местные власти выставили на продажу дома по цене одного евро. Речь идет о городе Муссомели (его исторический центр считается одним из старейших на территории Италии).

Чтобы получить дом по столь привлекательной цене будущим владельцам нужно выполнить условие – за год отремонтировать купленную недвижимость. Ремонт оценивается в 95 евро за кв м. Если покупатель не сделает этого, то он потеряет внесенный гарантийный депозит – семь тысяч евро (полмиллиона рублей).

Сейчас на продажу выставлено сотня домов, в ближайшее время ожидается, что появится еще 400 предложений, пишет издание The Sun.

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