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Почти половина россиян сталкивалась с недобросовестными риелторами

6 августа 2019 г. 276
Фото: © shutterstock.com

К услугам риелторов обращались 58% россиян, из них 46% назвали работу специалистов по подбору недвижимости недобросовестной.

Чаще всего россияне жалуются на полное невыполнение обязательств – этот пункт отметили 60% участников опроса, проведенного компанией Mail.ru. 42% сообщили, что агенты требовали слишком высокий процент за проведение сделки.

23% респондентов сообщили о неправильно составленном договоре, а 22% заявили, что им предлагали объект, изначально не предполагавшийся к продаже или аренде.

56% опрошенных обращались к риелторам при покупке жилья, 57% - при продаже, 28% - при поиске съемного жилья, 14% - при поиске арендаторам.

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