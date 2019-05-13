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Подмосковные дачи сдаются за 5 тысяч рублей

13 мая 2019 г. 810
Фото: © shutterstock.com

Самая дешевая дача в Подмосковье сдается всего за 5 тысяч рублей в месяц. Однако специалисты подчеркивают: арендуя дешевое загородное жилье, нужно быть готовым к отсутствию удобств.

Дача за 5 тысяч расположена в Можайском районе Подмосковья – это более 100 километров от Москвы. Арендаторы получат в пользование деревянный дом: 2 комнат, кухня и 2 печки. В доме есть мебель и холодильник, удобства – на улице, говорится в сообщении портала "Мир квартир".

За варианты с похожими условиями, но ближе к МКАД просят уже в 2-3 раза дороже. Домик у платформы "Дачная" (50 минут на электричке от Белорусского вокзала) обойдется уже в 15 тысяч рублей.

За эти деньги можно найти даже жилье с удобствами в доме, но где-то на границе области.

Вместе со ставками растет и комфорт. От 20 тысяч рублей сдаются  дачи у леса и водоема, со стеклопакетами, интернетом и сауной. К примеру, за 35 тысяч рублей можно арендовать дом с двумя спальнями, санузлом и душем в Поселке художников рядом с музеем-усадьбой Абрамцево.

В бюджете от 40 до 70 тысяч рублей предлагают просторные дома для всей семьи с полностью городскими условиями. Расстояние до МКАД в этом случае составит 20-40 километров.

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