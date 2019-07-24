ГлавнаяЖильеПоклонники Сальвадора Дали могут купить коттедж в Омске за 148 миллионов рублей

Поклонники Сальвадора Дали могут купить коттедж в Омске за 148 миллионов рублей

24 июля 2019 г. 186
Фото: Anky/Shutterstock.com

Дом расположен в черте города.

В Омске выставили на продажу загородный дом общей площадью 870 квадратных метров. В коттедже, расположенном на Юго-Западной улице, есть четыре спальни, гостиная, кухня, столовая, хамам, бассейн и зимний сад.

В объявлении, размещенном на сайте Avito, также указано, что в доме есть гараж, спортзал, бассейн и зимний сад.

Стены во многих помещениях украшены репродукциями Сальвадора Дали – не исключено, что нынешний владелец – поклонник творчества испанского художника. Недвижимость обойдется в 148 миллионов рублей.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>