Поклонники Сальвадора Дали могут купить коттедж в Омске за 148 миллионов рублей

В Омске выставили на продажу загородный дом общей площадью 870 квадратных метров. В коттедже, расположенном на Юго-Западной улице, есть четыре спальни, гостиная, кухня, столовая, хамам, бассейн и зимний сад.

В объявлении, размещенном на сайте Avito, также указано, что в доме есть гараж, спортзал, бассейн и зимний сад.

Стены во многих помещениях украшены репродукциями Сальвадора Дали – не исключено, что нынешний владелец – поклонник творчества испанского художника. Недвижимость обойдется в 148 миллионов рублей.