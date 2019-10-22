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Покупатели московской вторички хотят жить в Некрасовке, а в Куркино - не хотят

22 октября 2019 г. 148
Фото: © shutterstock.com

Чаще всего покупатели вторичного жилья в Москве интересуются квартирами в Некрасовке. Реже всего - в Куркино.

На Некрасовку приходится более 4% всего спроса, в то время как на Куркино – всего 0,16%, говорится в сообщении портала Domofond. Популярность Некрасовки аналитики объясняют низким ценам. С приходом в район метро его востребованность у покупателей вторички выросла еще больше.  

На втором месте по популярности – Марьино с долей спроса 2,75%, на третьем – Отрадное (2,44%).   Из дешевых районов в десятке самых популярных также Южное Бутово и Бирюлево Восточное.  

Низким спросом помимо Куркино пользуются Молжаниновский район и Метрогородок – это объясняется ограниченным объемом предложения и отсутствием метро. В десятке невостребованных оказались также и дорогие районы – Арбат, Донской, Сокольники и Сокол.

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