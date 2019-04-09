Покупатели новостроек экономят на площадях

За последние 5 лет средняя площадь квартиры, приобретаемой в московских новостройках массовых сегментов, сократилась почти на четверть.

В 2014 году средняя площадь покупаемой квартиры составляла 70,2 квадратного метра, а в начале 2019-го – уже 57 квадратов, говорится в сообщении компании "НДВ-Супермаркет недвижимости".

Наиболее серьезное сокращение произошло в кризисные 2014 и 2015 годы – всего за год показатель снизился более чем на 12%, с 70,2 квадратного метра до 61,7 квадрата. С тех пор средняя площадь квартир, купленных в московских новостройках, ни разу не росла.

Аналитики объясняют тенденцию стремлением покупателей сэкономить. Люди отказываются от лишних площадей, растет спрос на однокомнатные квартиры и студии.

Самую значительную популярность набрали студии: сегодня их выбирают 7,6% покупателей, в то время как 5 лет назад – только 1%.