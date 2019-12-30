Покупка недвижимости онлайн – простой и удобный портал Домой.ру

Уже давно сделки по приобретению недвижимости можно проводить, не выходя из дома. Единым институтом развития в жилищной сфере был запущен интернет-сервис, в котором все этапы сделки можно оформить в онлайн-режиме. Витрина недвижимости пока работает в бета-версии, но уже совсем скоро ресурс перейдет в полноценный формат.

Что предлагается покупателям?

Кроме понятного меню и удобного интерфейса, сервис готов предложить целый ряд услуг, которые упрощают поиск оптимального жилья. Среди опций, которые доступны уже сегодня:

возможность задать регион страны, город и район, конкретный жилой комплекс, требуемое количество комнат и желаемую цену;

ранжирование выпавшего списка по сроку сдачи выбранного объекта в эксплуатацию и стоимости жилья;

детальные характеристики предложенных вариантов в т. ч. визуализация планировки квартир;

доступ к контактным данным застройщика.

В дальнейшем ожидается, что сервис дополнится следующими функциями:

Возможность оформления заявки на ипотечный кредит в онлайн-режиме.

Взаимодействие с ипотечным брокером – посредником между банком и заемщиком, который способен оказать юридическую и финансовую поддержку в вопросах ипотечного кредитования, подсказать наиболее привлекательные условия банков.

Встроенный кредитный калькулятор, который сможет подобрать оптимальный вариант ипотеки, взяв за основу желаемый ежемесячный платеж.

Регистрация сделки и расчет между ее участниками в режиме онлайн (в т. ч. услуга «безопасный платеж»).

Аналитика динамики продаж и статуса строительства объектов недвижимости.

Кроме того, уже представлена бета-версия мобильного приложения Домой.ру с поддержкой семейного доступа для систем iOS и Android. В программе будет представлен полный каталог предложений, благодаря чему сервис получил высокую оценку пользователей.

Чтобы процесс поиска и покупки недвижимости был максимально простым, разработчики предусмотрели в приложении следующие опции:

самые актуальные предложения от застройщика;

история поиска по выбранным параметрам;

подробное описание квартир (в т.ч. планировка) и близлежащей инфраструктуры;

возможность добавления понравившихся вариантов в «Избранное»;

подбор квартиры по комфортному ипотечному платежу;

возможность поделиться заинтересовавшим предложением.

Ресурс собирает актуальную информацию обо всех новостройках страны и очень скоро предоставит потребителю комфортную возможность осуществить цепочку операций от выбора жилья до его приобретения в режиме онлайн.

Использованы материалы портала Nedvizhimost-advice.ru.