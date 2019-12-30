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Покупка недвижимости онлайн - на Домой.ру

30 декабря 2019 г. 327
Фото: stevepb / Pixabay.com

Покупка недвижимости онлайн – простой и удобный портал Домой.ру

 

Уже давно сделки по приобретению недвижимости можно проводить, не выходя из дома. Единым институтом развития в жилищной сфере был запущен интернет-сервис, в котором все этапы сделки можно оформить в онлайн-режиме. Витрина недвижимости пока работает в бета-версии, но уже совсем скоро ресурс перейдет в полноценный формат.

 

Что предлагается покупателям?

 

Кроме понятного меню и удобного интерфейса, сервис готов предложить целый ряд услуг, которые упрощают поиск оптимального жилья. Среди опций, которые доступны уже сегодня:

 

  • возможность задать регион страны, город и район, конкретный жилой комплекс, требуемое количество комнат и желаемую цену;
  • ранжирование выпавшего списка по сроку сдачи выбранного объекта в эксплуатацию и стоимости жилья;
  • детальные характеристики предложенных вариантов в т. ч. визуализация планировки квартир;
  • доступ к контактным данным застройщика.

 

В дальнейшем ожидается, что сервис дополнится следующими функциями:

 

  • Возможность оформления заявки на ипотечный кредит в онлайн-режиме.
  • Взаимодействие с ипотечным брокером – посредником между банком и заемщиком, который способен оказать юридическую и финансовую поддержку в вопросах ипотечного кредитования, подсказать наиболее привлекательные условия банков.
  • Встроенный кредитный калькулятор, который сможет подобрать оптимальный вариант ипотеки, взяв за основу желаемый ежемесячный платеж.
  • Регистрация сделки и расчет между ее участниками в режиме онлайн (в т. ч. услуга «безопасный платеж»).
  • Аналитика динамики продаж и статуса строительства объектов недвижимости.

 

Кроме того, уже представлена бета-версия мобильного приложения Домой.ру с поддержкой семейного доступа для систем iOS и Android. В программе будет представлен полный каталог предложений, благодаря чему сервис получил высокую оценку пользователей.

 

Чтобы процесс поиска и покупки недвижимости был максимально простым, разработчики предусмотрели в приложении следующие опции:

 

  • самые актуальные предложения от застройщика;
  • история поиска по выбранным параметрам;
  • подробное описание квартир (в т.ч. планировка) и близлежащей инфраструктуры;
  • возможность добавления понравившихся вариантов в «Избранное»;
  • подбор квартиры по комфортному ипотечному платежу;
  • возможность поделиться заинтересовавшим предложением.

 

Ресурс собирает актуальную информацию обо всех новостройках страны и очень скоро предоставит потребителю комфортную возможность осуществить цепочку операций от выбора жилья до его приобретения в режиме онлайн.

 

Использованы материалы портала Nedvizhimost-advice.ru.

 

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