Покупка недвижимости онлайн – простой и удобный портал Домой.ру
Уже давно сделки по приобретению недвижимости можно проводить, не выходя из дома. Единым институтом развития в жилищной сфере был запущен интернет-сервис, в котором все этапы сделки можно оформить в онлайн-режиме. Витрина недвижимости пока работает в бета-версии, но уже совсем скоро ресурс перейдет в полноценный формат.
Что предлагается покупателям?
Кроме понятного меню и удобного интерфейса, сервис готов предложить целый ряд услуг, которые упрощают поиск оптимального жилья. Среди опций, которые доступны уже сегодня:
- возможность задать регион страны, город и район, конкретный жилой комплекс, требуемое количество комнат и желаемую цену;
- ранжирование выпавшего списка по сроку сдачи выбранного объекта в эксплуатацию и стоимости жилья;
- детальные характеристики предложенных вариантов в т. ч. визуализация планировки квартир;
- доступ к контактным данным застройщика.
В дальнейшем ожидается, что сервис дополнится следующими функциями:
- Возможность оформления заявки на ипотечный кредит в онлайн-режиме.
- Взаимодействие с ипотечным брокером – посредником между банком и заемщиком, который способен оказать юридическую и финансовую поддержку в вопросах ипотечного кредитования, подсказать наиболее привлекательные условия банков.
- Встроенный кредитный калькулятор, который сможет подобрать оптимальный вариант ипотеки, взяв за основу желаемый ежемесячный платеж.
- Регистрация сделки и расчет между ее участниками в режиме онлайн (в т. ч. услуга «безопасный платеж»).
- Аналитика динамики продаж и статуса строительства объектов недвижимости.
Кроме того, уже представлена бета-версия мобильного приложения Домой.ру с поддержкой семейного доступа для систем iOS и Android. В программе будет представлен полный каталог предложений, благодаря чему сервис получил высокую оценку пользователей.
Чтобы процесс поиска и покупки недвижимости был максимально простым, разработчики предусмотрели в приложении следующие опции:
- самые актуальные предложения от застройщика;
- история поиска по выбранным параметрам;
- подробное описание квартир (в т.ч. планировка) и близлежащей инфраструктуры;
- возможность добавления понравившихся вариантов в «Избранное»;
- подбор квартиры по комфортному ипотечному платежу;
- возможность поделиться заинтересовавшим предложением.
Ресурс собирает актуальную информацию обо всех новостройках страны и очень скоро предоставит потребителю комфортную возможность осуществить цепочку операций от выбора жилья до его приобретения в режиме онлайн.
Использованы материалы портала Nedvizhimost-advice.ru.