Полицейского уволили из-за дорогого дома

Полицейского в Бурятии уволили после того, как он купил дом и земельный участок для себя, жены и двух детей.

Дом и землю полицейский приобрел в 2017 году. Недвижимость обошлась недешево – в республиканской прокуратуре отметили, что семья полицейского столько не зарабатывает.

Откуда взялись деньги, полицейский так и не объяснил. Кроме того, он не предоставил сведения о расходах семьи за 2017 год, хотя о такой крупной сделке как покупка дома он должен был отчитаться.

В прокуратуре подчеркнули, что полицейский нарушил таким образом закон "О противодействии коррупции", доверие к нему было утрачено, и его уволили, пишет "Комсомольская правда".