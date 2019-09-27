Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеПолицейского уволили из-за дорогого дома

Полицейского уволили из-за дорогого дома

27 сентября 2019 г. 578
Фото: © shutterstock.com

Полицейского в Бурятии уволили после того, как он купил дом и земельный участок для себя, жены и двух детей.

Дом и землю полицейский приобрел в 2017 году. Недвижимость обошлась недешево – в республиканской прокуратуре отметили, что семья полицейского столько не зарабатывает.

Откуда взялись деньги, полицейский так и не объяснил. Кроме того, он не предоставил сведения о расходах семьи за 2017 год, хотя о такой крупной сделке как покупка дома он должен был отчитаться.

В прокуратуре подчеркнули, что полицейский нарушил таким образом закон "О противодействии коррупции", доверие к нему было утрачено, и его уволили, пишет "Комсомольская правда".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>