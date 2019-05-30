Полиция задержала 60 фальшивых сантехников, наживавшихся на пенсионерах

Полиция задержала преступную группу, в которую входили более 60 человек. Они представлялись работниками ЖКХ и брали деньги с жильцов домов под предлогом работ по замене труб.

Чаще всего мошенники входили в доверие к пожилым людям. Они сообщали о предстоящем капремонте, а затем настаивали на платной замене труб отопления и водоснабжения, пишет сайт телеканала "360". При этом стоимость за услуги, которые никто не собирался оказывать, была завышена в десятки раз.

От действий мошенников пострадали более 100 человек. В группу входило три подгруппы по 15 человек, всем руководили трое организаторов – они координировали действия "сотрудников" и разрабатывали планы. Они же обходили квартиры, заключали фальшивые договоры и получали деньги от жильцов.