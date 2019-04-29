Половина квартир в Москве продается дороже, чем они стоят

Половина продавцов вторичного жилья в Москве переоценивают свои квартиры.

Средняя стоимость предложения вторичного жилья в столице к апрелю достигла 208 тысяч рублей за квадратный метр – это рекордный уровень, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость". За год московская вторичка подорожала на 16 процентов.

При этом около 50 процентов собственников переоценивают свою недвижимость, считают аналитики.

Еще одной причиной роста цен стало вымывание с рынка наиболее дешевых объектов – квартир стоимостью до 15 миллионов рублей.

Самое заметное подорожание вторичного жилья отмечено в Южном, Восточном и Северо-Западном округах, цены там выросли на 14-15 процентов.