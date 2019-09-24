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Половина московских студентов снимает квартиры вскладчину

24 сентября 2019 г. 140
Фото: © shutterstock.com

Почти половина московских студентов предпочитают арендовать жилье вскладчину. Самый популярный формат – двухкомнатная квартира.

Совместную аренду в этом году предпочли 48% столичных студентов, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

В основном молодые люди предпочитают арендовать двушки – там можно поселиться вчетвером. Около 30% арендуют однушки, еще 21,5% снимают трехкомнатные квартиры.

Около 35% студентов арендуют комнаты. Как правило, это первокурсники, жилье которым оплачивают родители. Они же подбирают внушающего доверие арендодателя, который сможет приглядеть за их ребенком.

17% студентов могут позволить себе снять квартиру без соседей. Кто-то выбирает жилье рядом с вузом или в престижной локации, а кто-то арендует недорогую квартирку в спальном районе.

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