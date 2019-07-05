ГлавнаяЖильеПолучить наследство стало проще

Получить наследство стало проще

5 июля 2019 г. 531
Фото: © shutterstock.com

С 5 июля в России упрощается порядок нотариального ведения наследственных дел.

Теперь при открытии наследственного дела следует предоставить нотариусу документы на претендуемое имущество – в частности, те, что объясняют природу происхождения недвижимости, к примеру, свидетельство о собственности.

Раньше такие сведения предоставляли только сами претенденты на наследство или их законные представители, теперь же нотариусы смогут сами запрашивать эти сведения из ЕГРН, пояснили "Российской газете" в Росреестре.

Расширение списка сведений, которые нотариусы могут получить самостоятельно, значительно упрощает получение гражданами наследства, подчеркнули в ведомстве.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Как вы действуете во время отключения горячей воды?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>