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Попавшие под реновацию квартиры резко подорожали

29 августа 2019 г. 433
фото: mos.ru

Также резко выросло предложение таких квартир.

Стоимость квадратного метра в московских пятиэтажках, которые вошли в программу реновации, за год выросла на 10%, сообщили в ЦИАН.

"Цены предложения в реновационных домах за последние 12 месяцев увеличились на 10% и составили 189,4 тыс рублей за кв м. В остальных домах рост составил 6%", - говорится в исследовании. 

Стоимость кВ м в реновационных домах заметно выше, чем на сопоставимые лоты в соседних домах: в среднем продавцы выводят эти квартиры на 16% дороже аналогов.

Также эксперты обращают внимание на рост предложения квартир в домах, попавших под снос. По сравнению с прошлым августом объём выставленных на продажу квартир вырос на 43%: 440 новых объявлений год назад против 630. 

Средний срок экспозиции в домах под реновацию ниже (50 дней), чем по рынку в целом (60 дней), но разрыв сокращается.

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