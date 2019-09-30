Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

Популярная китайская блогерша, регулярно публикующая в своем блоге фотографии из роскошных ресторанов и клубов на фоне шикарных интерьеров, превратила квартиру в мусорную свалку.

Девушка, у которой более миллиона подписчиков в микроблоге Weibo, задолжала владелице квартиры оплату за коммуналку. Хозяйка, безуспешно пытавшаяся связаться с арендаторшей, решила приехать в квартиру и посмотреть, что там происходит.

Увиденное привело владелицу в ужас – по всей квартире был разбросан мусор, остатки еды и собачьи фекалии, пишет The Independent.

Компании, занимающиеся уборкой, отказались наводить порядок в квартире. Хозяйка была вынуждена обратиться в полицию из-за повреждения вещей и неуплаты счетов.

Пользователи, в свою очередь, стали массово отписываться от блогерши. Подписчики были удивлены разницей между той красивой жизнью, которую им показывали на фото, и обстановкой в квартире, где жила девушка.

Позже блогерша извинилась перед подписчиками и помирилась с хозяйкой.