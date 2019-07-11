Поселиться в Москве можно за миллион рублей

В базе ЦИАН найдено самое дешевое для столицы предложение индивидуального жилья. Однокомнатные апартаменты площадью 20 квадратных метров находится на территории Новой Москвы: приобрести их можно за 1,3 млн рублей.

Прописаться в апартаментах нельзя, однако в стоимость лота включена мебель и бытовая техника. В объявлении говорится, что «внутри есть все для жизни: индивидуальное отопление( теплые полы), центральное водоснабжение, кабельное телевидение, высокоскоростной интернет».