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Поселиться в Москве можно за миллион рублей

11 июля 2019 г. 695
Фото: DiKiYaqua/Shutterstock.com

За квадратный метр предлагаемой недвижимости просят 65 000 рублей.

В базе ЦИАН найдено самое дешевое для столицы предложение индивидуального жилья. Однокомнатные апартаменты площадью 20 квадратных метров находится на территории Новой Москвы: приобрести их можно за 1,3 млн рублей.

Прописаться в апартаментах нельзя, однако в стоимость лота включена мебель и бытовая техника. В объявлении говорится, что «внутри есть все для жизни: индивидуальное отопление( теплые полы), центральное водоснабжение, кабельное телевидение, высокоскоростной интернет».

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