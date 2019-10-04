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Поселиться в старинном доме в Москве можно за 38 тысяч в месяц

4 октября 2019 г. 316
Фото: © shutterstock.com

Самая недорогая квартира в московских дореволюционных домах сдается за 38 тысяч рублей. Стоимость же самых дорогих квартир доходит до 2 миллионов рублей в месяц.

За 38 тысяч можно снять однокомнатную квартиру в доме 1917 года постройки в Басманном районе. В квартире выполнен косметический ремонт, есть наборная мебель из разных эпоз и необходимая бытовая техника, говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ".

В основном съемные квартиры в дореволюционных домах в Москве сдаются в зданиях рубежа XIX-XX веков – чаще всего это бывшие доходные дома в историческом центре. Квартиры в дореволюционных домах часто снимают иностранцы, которым хочется жить в центре и в историческом доме, а также молодые специалисты без детей, которые хотят все время находиться в гуще культурной жизни.

Основное преимущество таких домов в расположении – обычно это центр города с развитой инфраструктурой. В квартирах высокие потолки и хорошая шумоизоляция. Часто встречаются роскошные подъезды с лепниной и мрамором. Среди недостатков – трудности с парковкой и деревянные перекрытия. К тому же стары доме часто требуют капитального ремонта.

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