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После открытия метро в Новой Москве стали раскупать квартиры

8 июля 2019 г. 606
Фото: © shutterstock.com

Предложения первичных квартир в Новой Москве сократилось за месяц на 18%. Основная причина этого – ввод в эксплуатацию новых станций метро.

С началом работы нового участка метро до "Коммунарки" целый ряд районов на присоединенных территориях стал удобнее с точки зрения транспортной доступности – иными словами, до дома стало добираться проще.

В итоге покупатели начали активно интересоваться жильем в Новой Москве. За месяц число лотов в экспозиции сократилось на 18,2% - до 7,6 тысячи квартир, говорится в исследовании компании "Бон Тон".

В настоящее время квадратный метр новостроек в ТиНАО стоит от 117 до 137 тысяч рублей – об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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