Потолки в российских новостройках хотят сделать выше

Высоту потолков в новых многоквартирных домах должна быть не ниже 2,8 м.

В Госдуме предложили утвердить стандарт комплексного развития территорий и изменить концепцию развития городов. В документе, в том числе, предлагается прописать, что высота потолков в новых многоэтажных домах может быть не ниже 2,8 м. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет "Парламентская газета". К примеру, в хрущевках высота потолков составляет 2,5 метра, в типовых панельных домах п-44, 70-х годов составляет 2,7 м.

Долгое время в России существовал единственный подход к развитию городского пространства, при котором в центре города обустраивали зоны для отдыха, а в спальных районах — жильё без какой-либо дополнительной инфраструктуры, отметил Володин. По его словам, необходимо пересмотреть эту концепцию, сделать так, чтобы вне зависимости от того, где живет человек (в центре города или на окраине), условия для жизни должны быть комфортными: детский сад, школа, поликлиника, спортивный зал, музей, скверы и парки.

Решить эту задачу, по мнению спикера ГД, может новый стандарт комплексного развития территорий, его и предлагают разработать. В частности, спикер предложил подумать над утверждением нового стандарта высотности потолков в строящихся жилых домах, чтобы они были не менее 2,8 метра.

Эксперты поддержали инициативу спикера о выработке новых стандартов застройки микрорайонов. По их мнению, формировавшиеся в советские годы типовые принципы сегодня "совершенно не соответствуют ни экономическим, ни социальным и культурным требованиям".