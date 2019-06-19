Поймать дисконт стало сложнее: застройщики вдвое урезали скидки

Скидки на самые популярные московские новостройки за год снизились в два раза. Застройщики считают, что жилье и без стимулов прекрасно продается.

Экономить стало сложнее

Столичные девелоперы урезают скидки на квартиры в новостройках. Так, по данным "Метриум" в мае размер дисконта сократился почти в два раза - до 3%. В мае 2019 года этот показатель составил 3%. Между тем год назад он достигал 5%.

Самая распространенная скидка на новые квартиры комфорт-класса в мае – это 2%. Минимальный дисконт, на который готов идти девелопер в мае составил 1% - максимальный 18%.

При этом, скидки предлагаются почти во всех жилых комплексах. Из 84 проектов новостроек масс-маркета в 79 можно получить скидку, а в 19 проектах девелопер готов обсудить скидку в индивидуальном порядке.

Сокращение размера дисконта отмечают и другие эксперты. По данным "Бон Тон", средний размер скидки на первичном рынке Москвы составляет 4,2%. При этом самым распространенной является экономия в размере 2% и 3% - на долю данных вариантов приходится по 30%, говорит гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова.

В целом за последнее время возможность купить квартиру с хорошим дисконтом заметно снизилась, говорят эксперты.

Скидки давно уже стали скромнее, и эта тенденция наблюдается уже не первый год, говорит председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

"Хотя покупатель определенно привык к скидкам, поэтому какой-то объем квартир почти всегда предлагается с небольшим базовым дисконтом – 1-3%. "Поймать" скидку более 10% сейчас достаточно сложно", - говорит она.

Причины снижения среднего размера дисконта эксперты связывают с повышением спроса на новостройки. Так, по данным столичного Управления Росреестра, за первые четыре месяца число продаж по ДДУ в Москве выросло на 20%. Спрос сохраняется на высоком уровне даже с учетом повышения ставок по ипотеке и общем осложнении ситуации в экономике, отмечает, управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.

Еще одна причина – предстоящий переход на эскроу-счета. На фоне обсуждений изменений в закон о долевом строительстве застройщики в начале года массово повышали цены. Затем весной рост цен остановился, и началось снижение скидок, продолжает Мария Литинецкая.

Стоит отметить, что уменьшился не только размер скидки, но и выросли цены. Так, по данным "Метриум", стоимость кв м на столичном рынке новостроек за год подорожала на 7,5% с 150 тыс рублей до 162,1 тыс рублей. В то время как размер скидки сократился: с 5% до 3%. Это значит, что сэкономить стало сложнее.

Если год назад, покупая квартиру в 60 кв м (площадь двухкомнатной квартиры), при грубых расчетах можно было сэкономить 450 тыс рублей (60 кв м*150 тыс рублей, получаем 9 млн рублей, от которых считаем скидку в 5%), то сейчас эта экономия составляет 292 тыс рублей (60 кв м*162,1 тыс рублей, получаем 9,726 млн рублей, от которых считаем скидку 3%). Это почти на 160 тыс рублей меньше.

Философия скидок

Сами скидки для самого застройщика – это инструмент регулирования продаж. По словам управляющего партнера компании "Метриум", можно выделить два типа скидок от застройщиков. Первый – это стандартный дисконт, который может распространяться на все квартиры. Второй вид скидок – выборочные, распространенные на пул менее ликвидных лотов (используется чаще всего). На самые востребованные варианты нет смысла снижать цены – такие квартиры или апартаменты уже продаются высокими темпами.

Скидка может скрывать за собой "подводные камни": неудобная планировка, шумная трасса за окном или цены на сам объект могут быть изначально завышены.

Например, если предлагается скидка в высокий сезон, то скорее всего, на объекте какие-то проблемы, отмечает руководитель консалтинговой и брокерской компании "ТОП Идея" Олег Ступеньков.

"Есть еще практика – анонсировать цены с уже включенной в стоимость объекта скидкой. По факту в этом случае скидок нет, и это простой маркетинговый прием", - отмечает эксперт. Скидки могут быть и скрытые. К примеру, если квартира без отделки, в бетоне, не привлекает покупателя ценой, на нее делают наценку и предлагают такую квартиру уже с отделкой.

Довольно часто скидками стимулируют продажу квартир большой площади, которые нередко "зависают" на экспозиции, добавляет Ирина Доброхотова. При этом, скидки не действуют, если покупатель выбирает рассрочку.

Также застройщик может предоставлять скидки, которые касаются отдельных групп потребителей, отмечает Наталия Кузнецова. Это могут быть дополнительные скидки для многодетных семей или пенсионеров. Например, в одном из столичных ЖК предлагается дисконт в размере 1000 рублей с кв м для многодетных и молодых семей, пенсионеров и тех, кто использует маткапитал.

"Стоит отметить, что продажи со скидкой перестают быть методом "скидывания" неликвида, поэтому покупателям важно обратить внимание на проект и изучить, с чем связан дисконт – характеристиками лота или другими факторами. В особенности, если скидка больше 10% в сравнении с окружающим рынком", - предупреждает гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон".

Нередко помимо привычных скидок, в ход идут и другие рекламные инструменты. Например, "пакетные продажи", когда вместо скидки покупателю предоставляется, например, бесплатная кладовая, готовый ремонт или дизайн-проект.

В качестве бонуса застройщик может предложить отделку или технику в подарок, встречаются и более оригинальные предложения. Например, в одном из элитных комплексов застройщик дарил машино-место и автомобиль Mercedes C class. Однако в целом сегодняшние акции менее разнообразны – до скачка курса валют в 2014 году часто предлагалась техника, гаджеты в подарок – iPhone, iPad и т.д, отмечает Мария Литинецкая.

Что будет со скидками дальше?

После перехода на эскроу-счета объем скидок в масштабах рынка может сократиться, однако, совсем отказываться от дисконта девелоперы не будут, считают эксперты.

Не стоит забывать о том, что дисконтирование – это один из способов управления продажами, когда на наименее ликвидные лоты поддерживается интерес за счет дополнительных скидок, отмечает управляющий партнер компании "Метриум". Однако даже с учетом дисконтов стоимость жилья будет выше, чем цена сегодняшних объектов без скидки.

Большая часть проектов сможет работать по старым правилам после 1 июля, поэтому мы не предполагаем серьезного роста цен на квартиры до конца года, как существенной коррекции среднего уровня скидки, говорит Наталия Кузнецова. А отдельные проекты уровня бизнес и премиум смогут сохранить повышенные дисконты в размере 20-25%.

Председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" в свою очередь считает, что с переходом на проектное финансирование в некоторых проектах скидки могут, наоборот, увеличиться. Какие-то объекты, которые начнут отставать в продажах, безусловно, усилят рекламу и начнут предлагать больше скидок.