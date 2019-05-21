ГлавнаяЖильеПравительственная комиссия поддержала продление дачной амнистии

Правительственная комиссия поддержала продление дачной амнистии

21 мая 2019 г. 321
фото: shutterstock.com

Законопроект предусматривает продление дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке на садовые домики и жилые дома, созданные на садовых и дачных земельных участках – без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании.

В правительстве законопроект представила глава Росреестра Виктория Абрамченко. "В целях исключения возможных препятствий для регистрации права собственности на жилые дома или садовые дома законопроектом также предлагается установить возможность регистрации независимо от наличия территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают возможность такого строительства", - сказала Виктория Абрамченко.

Дачная амнистия была введена в 2006 году и прекратила свое действие с 1 марта 2019 года. За весь период действия программы было зарегистрировано в упрощенном порядке около 13,5 млн. прав на объекты недвижимости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о согласии продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Глава правительства дал соответствующее поручение по подготовке законопроекта.  По словам вице-премьера Виталия Муткоокончание дачной амнистии начало отражаться на темпах жилищного строительства, поэтому было принято решение продлевать программу.

В начале мая председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает восстановить дачную амнистию и продлить ее до 1 марта 2022 года, а также расширить ее действие.

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>