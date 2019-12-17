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Правительство не будет выделять в подпрограмму капремонт ветхого жилья

17 декабря 2019 г. 238
Фото: © shutterstock.com

Из правительственного законопроекта ко второму чтению исключили подпрограмму капитального ремонта ветхого жилья с износом до 70%.

Законопроект внесли в Госдуму в октябре и приняли в первом чтении 14 ноября. Ко второму чтению было решено не выделять в подпрограмму капремонт ветхого жилья, сообщил ТАСС ответственный  секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Он добавил, что выкупная цена за изымаемое жилье, определяемая правительством, также исключена из законопроекта – как и раньше ее будут определять регионы. Склянчук отметил, что передача полномочий на федеральный уровень была бы избыточной, поскольку за 10 лет работы программы переселений из аварийного жилья в большинстве регионов сформировалась успешная практика.

Депутаты предлагают решать вопрос повышения выкупной цены через другой законопроект, который предусматривает обязательное включение в компенсацию стоимость земли под многоквартирным домом.

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